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Сирия: Минобороны РФ сообщило о восьми случаях нарушения перемирия
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о восьми случаях нарушения перемирия

    13:05  17 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о восьми случаях нарушения перемирия

    Москва, 17 ноября. Министерство обороны России за сутки зафиксировало нарушения перемирия в пяти сирийских провинциях.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки было отмечено восемь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Даръа (1), Латакия (1), Дамаск (2), Хомс (2) и Алеппо (2). Анкара заявила об одном случае стрельбы в провинции Алеппо.

    Мониторинговые группы расценивают обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Большинство случаев нарушения режима прекращения огня связаны с деятельностью боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о восьми случаях нарушения перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #нарушение #перемирие #стрельба
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