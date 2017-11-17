Сирия: Минобороны РФ сообщило о восьми случаях нарушения перемирия

Москва, 17 ноября. Министерство обороны России за сутки зафиксировало нарушения перемирия в пяти сирийских провинциях.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки было отмечено восемь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Даръа (1), Латакия (1), Дамаск (2), Хомс (2) и Алеппо (2). Анкара заявила об одном случае стрельбы в провинции Алеппо.

Мониторинговые группы расценивают обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Большинство случаев нарушения режима прекращения огня связаны с деятельностью боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.