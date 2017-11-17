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Лавров прокомментировал вето США на резолюцию по Сирии
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    Лавров прокомментировал вето США на резолюцию по Сирии

    13:01  17 Ноября 2017  /обновлено: 13:19  17 Ноября 2017
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    Лавров прокомментировал вето США на резолюцию по Сирии

    Москва, 17 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вето США на проект резолюции Боливии по миссии ОЗХО в Сирии. По его мнению, действия США говорят о нежелании Вашингтона видеть честную и понятную работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию инцидентов химических атак в Сирии (СМР).

    «Тот факт, что США со своими союзниками наложили вето на этот проект, означает только одно — что они не хотят видеть этот механизм честным, понятным и эффективным», — подчеркнул он.

    Как стало известно ранее, Боливия попросила председателя Совета Безопасности ООН вернуть на рассмотрение заблокированный российский проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

    Напомним, российский проект резолюции по мандату миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии не получил необходимого количества голосов. За документ выступили два постоянных члена СБ – Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия.

    Против высказались США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина Италия и Уругвай. Воздержались Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал.

    Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата миссии. Его поддержали 11 стран. Против выступили Россия и Боливия. Воздержались Китай и Египет.

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #лавров #озхо #совбез #смр
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