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Киев объявил выговор украинскому провайдеру за трансляцию российских каналов
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    Киев объявил выговор украинскому провайдеру за трансляцию российских каналов

    13:19  17 Ноября 2017
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    Киев объявил выговор украинскому провайдеру за трансляцию российских каналов

    Киев, 17 ноября. Украинский Национальный совет по телевидению и радиовещанию объявил предупреждение провайдеру из Мелитополя за трансляцию российских каналов. Речь идет о «Пятнице» и «ТВ-3», действия провайдера нарушают соответствующий закон Украины о вещании.

    Летом 2014 года Киев ввел запрет на вещание десятков российских телеканалов, в черном списке оказались ведущие ТВ РФ  — «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», а также детские и спортивные каналы. Нацсовет Украины по телевидению объявил выговор компании из Мелитополя, которая предоставляет услуги провайдера, за трансляцию двух каналов из черного списка. 

    В Москве ограничения со стороны Украины считают недопустимыми и расценивают шаги Киева как наступление на свободу средств массовой информации. Несмотря на запреты властей, на Украине продолжается торговля ПО, которое позволяет обходить блокировки российского ТВ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #тв
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