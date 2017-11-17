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Россия предложила отправить на Украину делегацию крымских татар для инспекции
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    Россия предложила отправить на Украину делегацию крымских татар для инспекции

    13:58  17 Ноября 2017
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    Мурадов предложил проверить, как соблюдают права крымских татар на Украине

    Симферополь, 17 ноября. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов призвал отправить членов крымско-татарских общественных организаций на Украину для проверки соблюдения прав крымских татар.

    По словам Мурадова, если ООН и Киев действительно беспокоятся о крымских татарах, они не должны препятствовать такой инспекции, тем более, если проводить ее будут не российские власти, а представители общественных организаций Крыма.

    «Если ООН и украинские власти реально пекутся о крымских татарах, дайте возможность провести эту работу. Не нам, а нашим крымским татарам, нашим общественным организациям», — заявил Мурадов в пятницу.

    Крымский постпред подчеркнул, что, по его мнению, крымские татары, будучи базисной этнической группой полуострова, «имеют полное право направлять» на Украину своих представителей, «чтобы знакомиться с жизнью крымских татар» на ее территории и следить за соблюдением прав народа.

    Мурадов предложил проверить, как соблюдают права крымских татар на Украине

    Мурадов также добавил, что в России издаются учебные пособия на крымско-татарском языке, и предложил киевским властям, если они действительно заботятся о соблюдении прав народа, дать возможность доставить эти учебники крымским татарам, живущим на Украине.

    Напомним, крымские татары составляют 12% населения Крыма. Крымско-татарский язык входит в число государственных в республике.

    На этой неделе в комитете по социальным, гуманитарным и культурным вопросам Генеральной ассамблеи ООН рассмотрели украинский проект резолюции о ситуации с правами человека на территории Крыма. За проект проголосовала 71 страна, 25 – против. В числе последних, кроме России, оказались Белоруссия, Индия и Китай.

    Автор: Алексей Громов
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    #крымские татары #мурадов #права человека
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