Россия предложила отправить на Украину делегацию крымских татар для инспекции

Симферополь, 17 ноября. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов призвал отправить членов крымско-татарских общественных организаций на Украину для проверки соблюдения прав крымских татар.

По словам Мурадова, если ООН и Киев действительно беспокоятся о крымских татарах, они не должны препятствовать такой инспекции, тем более, если проводить ее будут не российские власти, а представители общественных организаций Крыма.

«Если ООН и украинские власти реально пекутся о крымских татарах, дайте возможность провести эту работу. Не нам, а нашим крымским татарам, нашим общественным организациям», — заявил Мурадов в пятницу.

Крымский постпред подчеркнул, что, по его мнению, крымские татары, будучи базисной этнической группой полуострова, «имеют полное право направлять» на Украину своих представителей, «чтобы знакомиться с жизнью крымских татар» на ее территории и следить за соблюдением прав народа.

Мурадов также добавил, что в России издаются учебные пособия на крымско-татарском языке, и предложил киевским властям, если они действительно заботятся о соблюдении прав народа, дать возможность доставить эти учебники крымским татарам, живущим на Украине.

Напомним, крымские татары составляют 12% населения Крыма. Крымско-татарский язык входит в число государственных в республике.

На этой неделе в комитете по социальным, гуманитарным и культурным вопросам Генеральной ассамблеи ООН рассмотрели украинский проект резолюции о ситуации с правами человека на территории Крыма. За проект проголосовала 71 страна, 25 – против. В числе последних, кроме России, оказались Белоруссия, Индия и Китай.