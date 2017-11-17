Шойгу: Минобороны РФ ежедневно доставляет в Сирию около двух тысяч тонн грузов

Москва, 17 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о налаженном канале поставок грузов различного назначения в Сирию.

Глава военного ведомства РФ сообщил, что регулярные поставки обеспечиваются налаженному взаимодействию между ведомствами, а также эффективной работой Национального центра управления обороной России. Это позволяет ежедневно доставлять в Сирию порядка двух тысяч тонн грузаов.

Шойгу подчеркнул, что министерство обороны контролирует грузоперевозки по воздуху, автомобильным трассам, а также морскими путями сообщения. Военное ведомство гарантирует доставки в самые отдаленные регионы в кратчайшие сроки.

Министр отметил, что под круглосуточный контроль поставлены наиболее значимые производства военной техники и различных видов вооружения.