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Шойгу: Минобороны РФ ежедневно доставляет в Сирию около двух тысяч тонн грузов
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    Шойгу: Минобороны РФ ежедневно доставляет в Сирию около двух тысяч тонн грузов

    12:57  17 Ноября 2017
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    Шойгу: Минобороны РФ ежедневно доставляет в Сирию около двух тысяч тонн грузов

    Москва, 17 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о налаженном канале поставок грузов различного назначения в Сирию.

    Глава военного ведомства РФ сообщил, что регулярные поставки обеспечиваются налаженному взаимодействию между ведомствами, а также эффективной работой Национального центра управления обороной России. Это позволяет ежедневно доставлять в Сирию порядка двух тысяч тонн грузаов.

    Шойгу подчеркнул, что министерство обороны контролирует грузоперевозки по воздуху, автомобильным трассам, а также морскими путями сообщения. Военное ведомство гарантирует доставки в самые отдаленные регионы в кратчайшие сроки.

    Министр отметил, что под круглосуточный контроль поставлены наиболее значимые производства военной техники и различных видов вооружения.

    Шойгу: Минобороны РФ ежедневно доставляет в Сирию около двух тысяч тонн грузов

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сергей шойгу #минобороны рф #перевозки
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