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Будапешт заявил о праве венгров на автономию на Украине
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    Будапешт заявил о праве венгров на автономию на Украине

    13:01  17 Ноября 2017
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    Будапешт заявил о праве венгров на автономию на Украине

    Будапешт, 17 ноября. Этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство, заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.

    Шемьен пригрозил Киеву в связи со скандальным законом об образовании, который существенно ограничивает права нацменьшинств использовать родной язык.

    «Сегодня, пока языковое законодательство не будет отозвано, венгерское правительство будет препятствовать всем важным для Украины инициативам», — цитируют его украинские СМИ.

    Будапешт заявил о праве венгров на автономию на Украине

    Кроме того, вице-премьер отметил, что Будапешт намерен отстаивать права своих граждан за рубежом.

    «Венгры за рубежом имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса», — констатировал венгерский премьер.

    Шемьен также обратил внимание, что гражданство Венгрии для жителей Закарпатья является не только «эмоциональным вопросом, но и экзистенциальным», так как оно позволяет им свободно передвигаться по миру.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #будапешт #гражданство #автономия #закарпатье #шемьен
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