Будапешт заявил о праве венгров на автономию на Украине

Будапешт, 17 ноября. Этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство, заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.

Шемьен пригрозил Киеву в связи со скандальным законом об образовании, который существенно ограничивает права нацменьшинств использовать родной язык.

«Сегодня, пока языковое законодательство не будет отозвано, венгерское правительство будет препятствовать всем важным для Украины инициативам», — цитируют его украинские СМИ.

Кроме того, вице-премьер отметил, что Будапешт намерен отстаивать права своих граждан за рубежом.

«Венгры за рубежом имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса», — констатировал венгерский премьер.

Шемьен также обратил внимание, что гражданство Венгрии для жителей Закарпатья является не только «эмоциональным вопросом, но и экзистенциальным», так как оно позволяет им свободно передвигаться по миру.