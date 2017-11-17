Минобороны: Россия за пять лет существенно расширила список стран-союзников

Москва, 17 ноября. Россия за пять лет существенно расширила список стран, с которыми подписаны договоры о военном взаимодействии.

Как рассказал РИА Новости начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев, ведомство совместно с МИД проводит работу по организации сотрудничества в военной сфере на межгосударственном уровне. так, за пять лет соглашения о военном сотрудничестве подписаны с 26 иностранными государствами.

Он также добавил, что в настоящее время идет подготовка к запуску системы межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ, которая сделает «весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России и её союзников».

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