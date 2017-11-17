Назван топ-5 самых продаваемых машин по цене до 750 тысяч рублей

Москва, 17 ноября. Издание «Автовзгляд» составило рейтинг самых популярных автомобилей на российском рынке на основе данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Эксперты автопортала отмечают, что 2017 год стал благоприятным для отечественного авторынка благодаря активному росту продаж. В первую очередь это касается бюджетных машин. Именно о них пойдет речь в данной статье.

Лидером рынка бюджетных автомобилей в РФ стала корейская KIA Rio, цена которой стартует с 685 тысяч рублей. Особой популярностью у российских автолюбителей пользуется версия Comfort с 1,6-литровым мотором, выдающим 123 «лошадки». Цена этой модели составляет 810 тысяч рублей. На второе место попала отечественная Lada Vesta, базовая стоимость седана — 555 тысяч рублей. Это первая модель «АвтоВАЗа», которую за долгие годы оценили покупатели, говорят эксперты.

На третью строчку попал еще один «кореец» — Hyundai Solaris. Базовая комплектация Active с 1,4-литровым мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач оценивается в 625 тысяч рублей.

На четвертом месте расположился немецкий Volkswagen Polo. Базовый вариант седана с 90-сильным мотором и пятиступенчатой МКПП в комплектации Conceptline стоит около 600 тысяч рублей.

В «пятерку» также попал Renault Duster. В России большим спросом пользуется полноприводный Privilege с 2-литровым мотором, выдающим 143 «лошадиные силы», отмечают эксперты. Эту модель можно приобрести за 950 тысяч рублей.