Сирия: Эрдоган заявил, что Африн может «пасть жертвой игры США»

Анкара, 17 ноября. Политика США в Сирии не способствует урегулированию проблем на территории страны и освобождению сирийских городов от террористов, Африн также может пасть «жертвой американской игры». Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Нас расстроило то, что США не сдержали большую часть обещаний, данных в начале сирийского кризиса, и мы не хотим, чтобы Африн пал жертвой этой же игры. Проблемы, которые мы могли легко решить, со стороны США настойчиво заводились в тупик», — цитирует президента Турции телеканал Эн-ти-ви.

Эрдоган отметил, что ситуация безответственного отношения США к своим обещаниям повторялась и в Ракке, и в Манбидже, и в Дейр-эз-Зоре.

В то же время Турция, Россия и Иран серьезно преуспели в вопросе сближения своих позиций и создании зон деэскалации на территории Сирии, отметил турецкий лидер.

«Африн является очень важным пограничным регионом, и его нужно очистить от террористической группировки партия «Демократический союз» (организация, признанная Турцией террористической — прим. ФАН )», — добавил Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что 22 ноября он проведет встречу с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани в Сочи, в рамках которой лидеры стран будут в первую очередь обсуждать сирийскую тематику.

Напомним, ранее информацию о том, что президенты России, Турции и Ирана встретятся в Сочи, подтвердили в Кремле.