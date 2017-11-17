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Сирия: Эрдоган заявил, что Африн может «пасть жертвой игры США»
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    Сирия: Эрдоган заявил, что Африн может «пасть жертвой игры США»

    13:04  17 Ноября 2017
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    Сирия: Эрдоган заявил, что Африн может «пасть жертвой игры США»

    Анкара, 17 ноября. Политика США в Сирии не способствует урегулированию проблем на территории страны и освобождению сирийских городов от террористов, Африн также может пасть «жертвой американской игры». Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    «Нас расстроило то, что США не сдержали большую часть обещаний, данных в начале сирийского кризиса, и мы не хотим, чтобы Африн пал жертвой этой же игры. Проблемы, которые мы могли легко решить, со стороны США настойчиво заводились в тупик», — цитирует президента Турции телеканал Эн-ти-ви.

    Эрдоган отметил, что ситуация безответственного отношения США к своим обещаниям повторялась и в Ракке, и в Манбидже, и в Дейр-эз-Зоре. 

    В то же время Турция, Россия и Иран серьезно преуспели в вопросе сближения своих позиций и создании зон деэскалации на территории Сирии, отметил турецкий лидер. 

    «Африн является очень важным пограничным регионом, и его нужно очистить от террористической группировки партия «Демократический союз» (организация, признанная Турцией террористической — прим. ФАН )»,  — добавил Эрдоган.

    Турецкий президент подчеркнул, что 22 ноября он проведет встречу с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани в Сочи, в рамках которой лидеры стран будут в первую очередь обсуждать сирийскую тематику.
    Напомним, ранее информацию о том, что президенты России, Турции и Ирана встретятся в Сочи, подтвердили в Кремле. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #сирия #эрдоган #африн
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