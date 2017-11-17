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Клинцевич: США проигнорировали совместное заявление Путина и Трампа по Сирии
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    Клинцевич: США проигнорировали совместное заявление Путина и Трампа по Сирии

    12:52  17 Ноября 2017
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    Клинцевич: США проигнорировали совместное заявление Путина и Трампа по Сирии

    Москва, 17 ноября. В вопросах урегулирования кризиса в Сирии Россия может рассчитывать на себя, Турцию, Иран, но не США, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Совместное заявление по Сирии, принятое по итогам встречи президентов России и США на полях АТЭС во Вьетнаме, судя по всему, для американцев просто ничего не значащая бумажка», — отметил Клинцевич.

    Он напомнил, что США отказались наносить удары по отступающим террористам в Абу-Кемале, а также устроили «постыдную круговерть вокруг расследования случаев применения химического оружия в Сирии». По его мнению, Вашингтон не намерен менять свою политику на Ближнем Востоке.

    «Более того, ее (политики США. — Прим. ФАН) откровенная антироссийская направленность, по мере наших успехов в Сирии, будет только усиливаться», — считает сенатор.

    Клинцевич: США проигнорировали совместное заявление Путина и Трампа по Сирии

    «Абсолютно ясно, что в продвижении процесса мирного урегулирования в Сирии Россия может рассчитывать лишь на треугольник: Россия — Иран — Турция, но, прежде всего, на саму себя, и этот процесс будет крайне сложным», — сделал вывод Клинцевич.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #сирия #турция #иран #клинцевич
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