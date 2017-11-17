Клинцевич: США проигнорировали совместное заявление Путина и Трампа по Сирии

Москва, 17 ноября. В вопросах урегулирования кризиса в Сирии Россия может рассчитывать на себя, Турцию, Иран, но не США, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Совместное заявление по Сирии, принятое по итогам встречи президентов России и США на полях АТЭС во Вьетнаме, судя по всему, для американцев просто ничего не значащая бумажка», — отметил Клинцевич.

Он напомнил, что США отказались наносить удары по отступающим террористам в Абу-Кемале, а также устроили «постыдную круговерть вокруг расследования случаев применения химического оружия в Сирии». По его мнению, Вашингтон не намерен менять свою политику на Ближнем Востоке.

«Более того, ее (политики США. — Прим. ФАН) откровенная антироссийская направленность, по мере наших успехов в Сирии, будет только усиливаться», — считает сенатор.