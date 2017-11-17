Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Названа причина многокилометровой пробки на КАД в Петербурге
Новости Сирии
Бондарев рассказал, как ВКС РФ в Сирии обеспечили возможность полного разгрома ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бондарев рассказал, как ВКС РФ в Сирии обеспечили возможность полного разгрома ИГ

    12:30  17 Ноября 2017
    483

    Бондарев рассказал, как ВКС РФ в Сирии обеспечили возможность полного разгрома ИГ

    Москва, 17 ноября. ВКС РФ в Сирии обеспечили правительственным силам возможность окончательно разгромить боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

    Российский парламентарий Виктор Бондарев прокомментировал операцию авиагруппы ВКС РФ в Сирии. Он подчеркнул, что пилоты продемонстрировали большой профессионализм. 

    «Наша «армада» из шести единиц Ту-22М3, поразившая на днях боевиков в Абу-Кемале, продемонстрировала слаженную, филигранную работу авиагруппы», - сказал парламентарий.

    Бондарев рассказал, как ВКС РФ в Сирии обеспечили возможность полного разгрома ИГ

    Он отметил, что Су-30СМ с авиабазы Хмеймиме прикрывали самолеты основной поражающей силы. Бондарев подчеркнул, что российский самолеты обеспечили правительственным силам САР необходимую поддержку. 

    «Мы со своей задачей справились, обеспечили армии Башара Асада под командованием генерала Хасана Сухела возможности для окончательного наземного разгрома ИГ»1, — добавил сенатор.

    Напомним, что операция авиагруппы ВКС РФ против ИГИЛ1 в Сирии началась в 2015 году по просьбе Дамаска. Новейшее российское вооружение было протестировано в реальном бою, о чем ранее сообщили в Минобороны, отметив высокую точность и соответствие заявленным характеристикам отечественного оружия.

    Бондарев рассказал, как ВКС РФ в Сирии обеспечили возможность полного разгрома ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #иг #вкс рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        2270
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        612
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        95
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        649