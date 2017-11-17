Бондарев рассказал, как ВКС РФ в Сирии обеспечили возможность полного разгрома ИГ

Москва, 17 ноября. ВКС РФ в Сирии обеспечили правительственным силам возможность окончательно разгромить боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Российский парламентарий Виктор Бондарев прокомментировал операцию авиагруппы ВКС РФ в Сирии. Он подчеркнул, что пилоты продемонстрировали большой профессионализм.

«Наша «армада» из шести единиц Ту-22М3, поразившая на днях боевиков в Абу-Кемале, продемонстрировала слаженную, филигранную работу авиагруппы», - сказал парламентарий.

Он отметил, что Су-30СМ с авиабазы Хмеймиме прикрывали самолеты основной поражающей силы. Бондарев подчеркнул, что российский самолеты обеспечили правительственным силам САР необходимую поддержку.

«Мы со своей задачей справились, обеспечили армии Башара Асада под командованием генерала Хасана Сухела возможности для окончательного наземного разгрома ИГ»1, — добавил сенатор.

Напомним, что операция авиагруппы ВКС РФ против ИГИЛ1 в Сирии началась в 2015 году по просьбе Дамаска. Новейшее российское вооружение было протестировано в реальном бою, о чем ранее сообщили в Минобороны, отметив высокую точность и соответствие заявленным характеристикам отечественного оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.