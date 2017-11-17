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Новости Сирии
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Песков: Не может быть и речи о личной позиции Путина по неявке Сечина в суд
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    Песков: Не может быть и речи о личной позиции Путина по неявке Сечина в суд

    18:00  17 Ноября 2017
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    Песков: Не может быть и речи о личной позиции Путина по неявке Сечина в суд

    Москва, 17 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал неявку Игоря Сечина в суд по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева.   

    Глава «Роснефти» является ключевым свидетелем обвинения. 16 ноября он заявил, что придет в суд по делу Улюкаева, когда согласует графики. 

    Сегодня Песков заявил, что глава государства в курсе ситуации с неявкой Сечина в суд, но подчеркнул, что у Владимира Путина не может быть личной позиции по данному вопросу.

     «Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — сказал представитель Кремля.

    При этом он отметил, что в данном вопросе не может идти речи о личной позиции президента.

    «Здесь не может быть и речи о личной позиции», — заключил Песков.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #путин #суд #песков #улюкаев #сечин
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