Песков: Не может быть и речи о личной позиции Путина по неявке Сечина в суд

Москва, 17 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал неявку Игоря Сечина в суд по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева.

Глава «Роснефти» является ключевым свидетелем обвинения. 16 ноября он заявил, что придет в суд по делу Улюкаева, когда согласует графики.

Сегодня Песков заявил, что глава государства в курсе ситуации с неявкой Сечина в суд, но подчеркнул, что у Владимира Путина не может быть личной позиции по данному вопросу.

«Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что в данном вопросе не может идти речи о личной позиции президента.