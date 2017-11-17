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Петербург накрыла волна «минирований»: эвакуированы более 30 школ и ТЦ
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    Петербург накрыла волна «минирований»: эвакуированы более 30 школ и ТЦ

    12:15  17 Ноября 2017  /обновлено: 12:16  17 Ноября 2017
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    Петербург накрыла волна «минирований»: эвакуированы более 30 школ и ТЦ

    Санкт-Петербург, 17 ноября. В Петербурге продолжается эвакуация школ в связи с поступающими звонками об угрозе взрыва. В настоящее время известно о «минировании» более 30 общеобразовательных учебных заведений.

    Звонки продолжают поступать. Спецслужбы отправляют наряды, точное число «заминированных» школ на данный момент подсчитать трудно, сообщает источник ФАН.

    Кроме того, сообщения о «минировании» поступили в торговые центры «Мега-Парнас» и «Жемчужная плаза», а также в Российскую академию и Санкт-Петербургский институт Росгвардии.

    Напомним, звонки в петербургские школы, сообщающие о якобы возможном взрыве, начали поступать около 10 утра. На место происшествия для проверки выезжают наряды пожарных, полицейских и скорой. Учителей и учеников в экстренном порядке выводят из зданий.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #минирование #эвакуация #школы #звонки
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