Радикалы видят в Белоруссии угрозу: эксперт объяснил нападки Киева на Минск

Депутат киевского горсовета, экс-депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко предложил создать украинские диверсионно-разведывательные формирования, которые должны будут действовать на территории Белоруссии. Он объяснил необходимость создания таких групп влиянием, которое Россия якобы оказывает на Белоруссию.

«Дипломаты должны делать это на своем уровне разными способами, но должны четко понимать, что без, и я это откровенно и серьезно говорю, без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий, в том числе информационных, на территории Белоруссии, России, мы этого не добьемся», — заявил политик.

Ранее вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в своем Facebook написала, что Белоруссия вонзила Украине «нож в спину», поскольку проголосовала против «жесткой» резолюции ООН по Крыму.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал отношения политического руководства Белоруссии и Украины конструктивными. При этом, по мнению собеседника ФАН, «радикалы видят в Белоруссии угрозу».

«Я бы даже назвал их дружескими. Но на Украине существуют праворадикальные силы, которые рассматривают Белоруссию как потенциальную угрозу и пытаются обострить отношения между странами. Здесь есть несколько составляющих. И первая составляющая — Лукашенко [Александр, президент Белоруссии] очень популярен на Украине. Согласно проведенным в прошлом году социологическим опросам, Лукашенко — один из наиболее популярных лидеров государств на Украине, его позитивно оценивали 60-70% опрошенных. Украинцы симпатизируют Лукашенко больше, чем американским президентам», — объясняет политолог.

Исходя из популярности Лукашенко, говорит Бортник, часть украинского политикума рассматривает его как определенную угрозу. Также эксперт напомнил, что Белоруссия и Лукашенко сыграли значительную роль в заключении минских соглашений. Бортник подчеркнул важность Белоруссии для бизнеса — она выполняет роль транзитного моста между предпринимателями из России и Украины.

«Действительно, количеств неадекватных выпадов в отношении этого государства увеличилось. Все эти выпады пока что не способны ухудшить отношения между Украиной и Белоруссией. Это будет возможно только в том случае, если этих высказываний станет больше и они перейдут на другой уровень — на уровень более официальной политики — парламента, правительства. В этом случае нельзя исключить, что отношения ухудшатся. Но пока что этого не стоит ожидать», — продолжает Руслан Бортник.

Комментируя предложение Игоря Мирошниченко о диверсионно-разведывательных формированиях на Украине, Бортник напомнил, что депутат принадлежит к праворадикальной партии «Свобода».