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Политика
Пещерный национализм: Затулин прокомментировал минский «нож в спину» Украины
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    Пещерный национализм: Затулин прокомментировал минский «нож в спину» Украины

    12:25  17 Ноября 2017
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    Пещерный национализм: Затулин прокомментировал минский «нож в спину» Украины

    В белорусском министерстве иностранных дел назвали «обличительные» откровения украинских политиков и подсчет «ножей в спину» очередной попыткой привлечь к себе внимание. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Дмитрий Мирончик прокомментировал высказывание первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко о том, что Белоруссия вонзила Киеву «нож в спину», проголосовав против украинского проекта резолюции по правам человека в Крыму. 

    «Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы в основном политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью», — сказал Дмитрий Мирончик.  

    Пещерный национализм: Затулин прокомментировал минский «нож в спину» Украины

    Однако, добавил дипломат, подобные заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы к диверсиям в Белоруссии. Автором этих призывов стал депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, который считает, что нужно «вырвать» Белоруссию «из сферы влияния России».

    «Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше и тех и других», — заключил Мирончик.

    Мнение Госдумы

    Депутат Государственной думы Константин Затулин высказал ФАН мнение по поводу заявления украинских политиков в отношении Минска.

    «Когда речь заходит о рамках дипломатического приличия, это все имеет самое отдаленное отношение к происходящему сейчас на Украине. Политические деятели Украины — это люди, которые живут в постоянном страхе того, что они окажутся менее патриотичными, чем их конкуренты по Верховной раде или по политической элите в целом. И они стараются перещеголять друг друга. Что касается Ирины Геращенко, я ее очень хорошо знаю и помню с тех времен, когда она была пресс-секретарем президента Ющенко. А после этого оказалась депутатом Верховной рады.

    Это такая серая мышка украинской политики, начиненная буквально ненавистью к России и самым глубоко идущим в недра ее сознания пещерным национализмом. Я прекрасно помню, как она специально записалась в группу по связям с Россией, которая у нас называясь «группой дружбы». Геращенко записалась в нее в начале 2000-х исключительно для того, чтобы следить за своими коллегами по Верховной раде и доносить публично или непублично об их поведении при встрече с российскими депутатами», — рассказал Константин Затулин.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #украина #минск #геращенко #затулин
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