Пещерный национализм: Затулин прокомментировал минский «нож в спину» Украины

В белорусском министерстве иностранных дел назвали «обличительные» откровения украинских политиков и подсчет «ножей в спину» очередной попыткой привлечь к себе внимание. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Дмитрий Мирончик прокомментировал высказывание первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко о том, что Белоруссия вонзила Киеву «нож в спину», проголосовав против украинского проекта резолюции по правам человека в Крыму.

«Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы в основном политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью», — сказал Дмитрий Мирончик.

Однако, добавил дипломат, подобные заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы к диверсиям в Белоруссии. Автором этих призывов стал депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, который считает, что нужно «вырвать» Белоруссию «из сферы влияния России».

«Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше и тех и других», — заключил Мирончик.

Мнение Госдумы

Депутат Государственной думы Константин Затулин высказал ФАН мнение по поводу заявления украинских политиков в отношении Минска.