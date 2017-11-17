Пушков прокомментировал заявление Будапешта об автономии венгров на Украине

Москва, 17 ноября. Член Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на заявление Будапешта о праве закарпатских венгров Украины на автономию. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Пушков обратил внимание, что политика нынешнего руководства Украины приводит к многочисленным ссорам государства со странами-соседями. В частности, с теми, кто входит с состав Евросоюза, и от кого зависит сближение Киева и ЕС.

Венгрия заявила о праве закарпатских венгров Украины на автономию. Украина вступила в фазу конфликтных отн.с рядом стран ЕС. Закономерно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2017

«Венгрия заявила о праве закарпатских венгров Украины на автономию, — констатировал сенатор в социальной сети. — Украина вступила в фазу конфликтных отношений с рядом стран ЕС. Закономерно».

28 сентября на Украине вступил в силу закон, который существенно сократил возможность обучения нацменьшинств страны на родных языках. Власти Венгрии заявили, что это нарушает их права. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен констатировал, что этнические венгры за рубежом имеют право на получение автономии, а также на венгерское гражданство.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ранее отметил, что Украина имела возможность не ссориться с Венгрией.