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Политика
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Пушков прокомментировал заявление Будапешта об автономии венгров на Украине
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    Пушков прокомментировал заявление Будапешта об автономии венгров на Украине

    13:50  17 Ноября 2017
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    Пушков прокомментировал заявление Будапешта об автономии венгров на Украине

    Москва, 17 ноября. Член Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на заявление Будапешта о праве закарпатских венгров Украины на автономию. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

    Пушков обратил внимание, что политика нынешнего руководства Украины приводит к многочисленным ссорам государства со странами-соседями. В частности, с теми, кто входит с состав Евросоюза, и от кого зависит сближение Киева и ЕС.

    «Венгрия заявила о праве закарпатских венгров Украины на автономию, — констатировал сенатор в социальной сети. — Украина вступила в фазу конфликтных отношений с рядом стран ЕС. Закономерно».

    28 сентября на Украине вступил в силу закон, который существенно сократил возможность обучения нацменьшинств страны на родных языках. Власти Венгрии заявили, что это нарушает их права. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен констатировал, что этнические венгры за рубежом имеют право на получение автономии, а также на венгерское гражданство.

    Пушков прокомментировал заявление Будапешта об автономии венгров на Украине

    Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ранее отметил, что Украина имела возможность не ссориться с Венгрией.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #пушков #венгрия #автономия #венгры #закорпатье
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