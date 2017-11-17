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ВКС РФ обновят весь парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к 2018 году
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    ВКС РФ обновят весь парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к 2018 году

    12:15  17 Ноября 2017
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    ВКС РФ обновят весь парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к 2018 году

    Москва, 17 ноября. Российский парламентарий, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил о полном обновлении парка дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к 2018 году.

    Российские самолеты Ту-22М3 будут модифицированы для оснащения современными тяжелыми сверхзвуковыми ракетами Х-32, рассказал сенатор Виктор Бондарев.

    «Авиапарк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 планируется полностью модернизировать к 2018 году, сейчас этот процесс идет очень активно. Обновляется все радиоэлектронное оборудование», — рассказал он о сроках обновления самолетов.

    Напомним, что Россия с 2015 года по просьбе властей Сирии ведет борьбу против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Ранее в Минобороны отметили, что новейшее отечественное вооружение прошло испытания в САР, продемонстрировав надежность и высокую точность. 

    ВКС РФ обновят весь парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к 2018 году

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #минобороны #ту-22м3
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