ВКС РФ обновят весь парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к 2018 году

Москва, 17 ноября. Российский парламентарий, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил о полном обновлении парка дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к 2018 году.

Российские самолеты Ту-22М3 будут модифицированы для оснащения современными тяжелыми сверхзвуковыми ракетами Х-32, рассказал сенатор Виктор Бондарев.

«Авиапарк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 планируется полностью модернизировать к 2018 году, сейчас этот процесс идет очень активно. Обновляется все радиоэлектронное оборудование», — рассказал он о сроках обновления самолетов.

Напомним, что Россия с 2015 года по просьбе властей Сирии ведет борьбу против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Ранее в Минобороны отметили, что новейшее отечественное вооружение прошло испытания в САР, продемонстрировав надежность и высокую точность.

1 Организация запрещена на территории РФ.