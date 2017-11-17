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Экономика
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Россия
Путин: Сахалин получил новую энергию роста
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    Путин: Сахалин получил новую энергию роста

    14:00  17 Ноября 2017
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    Путин: Сахалин получил новую энергию роста

    Москва, 17 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Сахалинской области с 70-летием региона, отметив, что в последние годы область получила новую энергию роста.

    Как сообщается на сайте Кремля, в поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что в регионе заложена надежная база для освоения уникальных природных ресурсов, построены города и поселки, введены в строй объекты социальной, транспортной инфраструктуры.

    «Все это работает на развитие региона, повышение качества жизни людей, способствует укреплению позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Путин.

    Президент пожелал жителям Сахалинской области успехов, благополучия и всего самого доброго.

    Ранее сообщалось, что Россия намерена реализовать ряд многосторонних инфраструктурных проектов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе – энергетическое «суперкольцо» Россия – Китай – Южная Корея – Япония, а также транспортный переход между Хоккайдо и Сахалином. 

    Автор: Юлия Кошкина
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