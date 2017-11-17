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Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»
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    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    12:30  17 Ноября 2017
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    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 17 ноября. ВКС РФ уничтожили оборонительные сооружения и нескольких боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо начало действовать перемирие между «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» атакует САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, при поддержке ВКС РФ выбивают «Ан-Нусру» с территорий Хамы.

    «Исламское государство»: без боя сдает SDF позиции в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: заключила соглашение с «Аз-Зенки» в Алеппо, несет значительные потери в Хаме.

    «Нур ад-Дин аз-Зенки»: пошла на перемирие с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    «Ахрар аш-Шам»: атакует САА в Восточной Гуте.

    Курды: ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    В окрестностях населенных пунктов Хараста и Арбин отмечаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными группировками. Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@MAZEN.ALSHAMEI), что бойцы армии САР ведут ракетный обстрел опорных пунктов вооруженных антиправительственных формирований.  

    Ранее сообщалось, что боевики группировки «Ахрар аш-Шам» активизировали военные действия против сирийской армии на территории Восточной Гуты. Радикалы захватили несколько зданий в Харасте и открыли огонь по расположениям армии Башара Асада.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    Группировок «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» ведут мирные переговоры в Алеппо. Военный источник в социальной сети Twitter (@ worldonalert), что стороны заключили соглашение, в соответствии с которым боевики покинут территории, находящиеся под контролем соперников, деблокируют улицы и освободят пленных. По данным автора публикации, сторонники «Ан-Нусры» и радикалы «Аз-Зенки» договорились о создании совместного штаба, чтобы координировать свои действия на территории региона. Напомним, в течение последних нескольких дней в Алеппо и соседнем Идлибе фиксировались ожесточенные бои между бывшими союзниками. Местные источники подчеркивали, что в столкновениях обе группировки несли значительные потери в технике и живой силе.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    Военный источник в социальной сети Twitter (@sarya_ja6) передает, что в районе деревни Ат-Таяна зафиксированы столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1. Ранее радикальные исламисты без боя сдали бойцам курдского ополчения свои позиции в поселении Зебан. Напомним, поддерживаемая США «демократическая армия» беспрепятственно продвигается в регионе, договариваясь с террористами ИГИЛ1 об их добровольном выходе со стратегических территорий Дейр-эз-Зора. Так без единого выстрела курды захватили нефтяное месторождение Аль-Омар и ряд поселений на восточном берегу Евфрата. Зачастую террористы ИГИЛ присоединяются к курдским отрядам.  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    На территории провинции Идлиб продолжается военная операция против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». HAQ News Agency пишет, что ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аль-Мушрифа на юге провинции Идлиб.

    Турецкая армия продолжает стягивать силы на территорию региона. Ранее сообщалось, что недалеко от поселения Кафр Люсин в северной части Идлиба были замечены шесть грузовиков и около 50 солдат турецких вооруженных сил.

    Провинция Хама

    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хама. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что правительственные войска выбили радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Каср Али. Ранее от исламистов «Джебхат ан-Нусры» были освобождены поселения  Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али  и Аль-Хадария. По данным информационного агентства SANA, ВКС РФ нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикалов около деревень Хазела и Рабдаха в юго-восточных окрестностях провинции Хама. В результате боевого вылета российских летчиков ликвидировано и ранено несколько десятков боевиков «Ан-Нусры», также уничтожены оборонительные сооружения и транспортные средства «Тахрир аш-Шам».

    Ирак

    Сирия новости 17 ноября 12.30: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Алеппо заключено перемирие между «Аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам»

    Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@Alroeya), что на территории города Рава отмечаются боестолкновения между правительственными войсками и террористами «Исламского государства». Напомним, Рава является последним прибежищем ИГИЛ в провинции Анбар и на территории Ирака в целом. Помимо столкновений с исламистами в самом поселении, армия Ирака и бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» прочесывают окрестности для обнаружения и ликвидации спящих ячеек ИГ.

    Также военные источники пишут, что бойцы правительственных сил укрепляют позиции на границе с Сирией. По данным автора публикации, иракские войска возводят оборонительные сооружения в районе недавно освобожденного от ИГИЛ города Аль-Каим.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #анбар #тахрир аш-шам #рава
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