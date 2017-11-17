Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки
Общество
Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки

    12:02  17 Ноября 2017
    49

    Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки

    Москва, 17 ноября. Знаменский гарнизонный военный суд признал виновным генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева в коррупции и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 150 тысяч рублей.

    Суд пришел к выводу, что Лопырев дважды принял взятку общей суммой около 6 млн 300 тысяч рублей. Также генерал признан виновным в незаконном хранении патронов, сообщает ИА «Интерфакс».

    Лопырев вину по-прежнему не признает. Его адвокат намерен обжаловать приговор.

    Уточняется, что после вступления приговора суда в силу с имущества родственников Лопырева арест будет снят. Но под арестом пока останутся средства в размере 6 млн рублей на счету самого генерала.

    Напомним, 25 ноября 2016 года генералу ФСО Геннадию Лопыреву были предъявлены официальные обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, деньги Лопырев получил от коммерческих организаций при заключении и реализации госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #лопырев #приговор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        323
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        62
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        619
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1270