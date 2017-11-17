Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки

Москва, 17 ноября. Знаменский гарнизонный военный суд признал виновным генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева в коррупции и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что Лопырев дважды принял взятку общей суммой около 6 млн 300 тысяч рублей. Также генерал признан виновным в незаконном хранении патронов, сообщает ИА «Интерфакс».

Лопырев вину по-прежнему не признает. Его адвокат намерен обжаловать приговор.

Уточняется, что после вступления приговора суда в силу с имущества родственников Лопырева арест будет снят. Но под арестом пока останутся средства в размере 6 млн рублей на счету самого генерала.

Напомним, 25 ноября 2016 года генералу ФСО Геннадию Лопыреву были предъявлены официальные обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, деньги Лопырев получил от коммерческих организаций при заключении и реализации госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ.