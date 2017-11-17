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Освобожден последний крупный оплот ИГ в Ираке
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    Освобожден последний крупный оплот ИГ в Ираке

    12:38  17 Ноября 2017  /обновлено: 12:46  17 Ноября 2017
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    Освобожден последний крупный оплот ИГ в Ираке

    Багдад, 17 ноября. Армия Ирака зачистила от боевиков «Исламского государства»1 последний крупный оплот на западе страны.

    Командование объединенных сил Ирака заявило о полном освобождении населенного пункта Рава от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Рава расположена в провинции Анбар в западной части Ирака рядом с границей Сирийской арабской республики.

    Отмечается, что после зачистки города Аль-Каим Рава оставалась крупнейшим оплотом «Халифата» на иракской территории. Командование подчеркнуло, что во всех районах населенного пункта подняты иракские флаги.

    Освобожден последний крупный оплот ИГ в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #рава
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