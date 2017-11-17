Освобожден последний крупный оплот ИГ в Ираке

Багдад, 17 ноября. Армия Ирака зачистила от боевиков «Исламского государства»1 последний крупный оплот на западе страны.

Командование объединенных сил Ирака заявило о полном освобождении населенного пункта Рава от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Рава расположена в провинции Анбар в западной части Ирака рядом с границей Сирийской арабской республики.

Отмечается, что после зачистки города Аль-Каим Рава оставалась крупнейшим оплотом «Халифата» на иракской территории. Командование подчеркнуло, что во всех районах населенного пункта подняты иракские флаги.

1 Организация запрещена на территории РФ.