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Сирия: российские военные специалисты спасли десятки мирных жителей на острове Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: российские военные специалисты спасли десятки мирных жителей на острове Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    13:10  17 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные специалисты спасли десятки мирных жителей на острове Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео вывод мирных жителей с острова Хувейджа Кати на восточный берег Евфрата. Сообщается, что эвакуация гражданских лиц осуществлялась под руководством российских военных специалистов. Остров Хувейджа Кати расположен на реке Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор.

    Напомним, первые подразделения правительственных войск вошли на территорию анклава САА в Дейр-эз-Зоре, который более 3 лет находился в осаде боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), в сентябре. Историческая встреча двух группировок САА состоялась на базе 137-й бригады.

    Однако после деблокирования Дейр-эз-Зора перед сирийской армией встала задача зачистки остававшихся под контролем ИГ1 нескольких городских кварталов. Когда сирийская армия начала операцию по их освобождению, часть боевиков «Исламского государства» захватила в заложники мирных жителей и с семьями перешла на остров Хувейджа Кати. Одновременно с этим остальные силы ИГ в Дейр-эз-Зоре продолжили оказывать САА ожесточенное сопротивление.

    Благодаря усилиям российских военных специалистов, которые обучали и консультировали военнослужащих сирийской армии, 3 ноября правительственные войска установили полный контроль над всей территорией города. Однако на Хувейджа Кати и еще ряде мелких островов Евфрата по-прежнему оставались отдельные очаги сопротивления «Исламского государства». 7 ноября САА под руководством российских военных специалистов перешла к зачистке и этих территорий.

    Как стало известно, боевики ИГ пытались договориться с курдскими вооруженными формированиями, чтобы перейти к ним, но те потребовали денег, и боевики остались на острове. Когда на острове закончились продукты, боевики не давали пленным еду, и им пришлось варить листья и траву. Недавно на такой рацион пришлось перейти и самим террористам.

    Перед активными боевыми действиями командование САА предложило боевикам на Хувейджа Кати сложить оружие и сдаться в плен, гарантируя им жизнь и медицинскую помощь, однако исламисты отклонили данное предложение.

    Только в ходе зачистки острова сирийской армией под руководством российских военных специалистов радикальные исламисты потеряли контроль над частью острова. Российские военные специалисты провели блестящую операцию, обеспечив вывод мирных жителей с острова и затем предоставили освобожденным гражданским жилье, трёхразовое горячее питание и медицинскую помощь.

    Сирия: российские военные специалисты спасли десятки мирных жителей на острове Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    По словам мирных жителей, боевики длительное время не разрешали покинуть территорию никому, ни раненым, ни детям, а также применяли в отношении мирного населения телесные наказания — по 60-70 плетей за бытовые нарушения.

    Сириец Мухаммад Амир, взятый боевиками в заложники в Дейр-эз-Зоре, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что выведенные с Хувейджа Кати прошли через страдания, «о которых даже вспоминать больно»:

    «Огромная благодарность нашим русским друзьям, которые нам сильно помогли, чтобы выйти оттуда. Они нас накормили и вылечили, согрели нас, дали одежду и очень о нас позаботились. Мы не ожидали такого внимания, спасибо им».

    Как рассказала одна из освобожденных, мирные жители провели в Хувейдже примерно 15 дней в полной блокаде:

    «Террористы нас окружили, и у нас не было еды. Холод и голод царил во всем районе. Одежды тоже не хватало, мы пришли сюда без ничего. Благодаря Аллаху и помощи военных мы смогли убежать и переплыть на этот берег, где нас встретили очень тепло и накормили. Мы смогли почувствовать себя в безопасности, которую мы долгое время не знали».

    Сирия: российские военные специалисты спасли десятки мирных жителей на острове Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    Женщина рассказала, что на острове все было настолько плохо, что они были вынуждены есть даже листья:

    «Мы сильно боялись переправы на другой берег. Страх не покидал нас. Но потом нам помогли военные. Мы, наконец, собрались и переплыли и почувствовали себя в безопасности».

    Заметим, руководители САА и российские военные специалисты всегда называли безопасность мирных жителей в районах боевых действий важнейшим приоритетом своей деятельности. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аббас Ахмед Абу-Мустафа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #игил #саа #дейр-эз-зор #хувейджа кати #российские военные специалисты
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