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Телеканал ТНТ полностью откажется от иностранного контента
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    Телеканал ТНТ полностью откажется от иностранного контента

    12:19  17 Ноября 2017
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    Телеканал ТНТ полностью откажется от иностранного контента

    Москва, 17 ноября. Телеканал ТНТ с 20 ноября полностью перейдет на российский контент, отказавшись от трансляции иностранных фильмов и телепрограмм. Соответствующее заявление сделал руководитель «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и гендиректор ТНТ Артур Джанибекян.

    По его словам, причиной такого решения стала независимость телеканала от курса валют и другие внешнеэкономических факторов, которые влияют на закупку западного кино.

    «Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент», — заявил Джанибекян в интервью ТАСС.

    Он также отметил, что ТНТ конкурирует не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами. В сетке телеканала будут только «оригинальные продукты» ТНТ.

    Джанибекян не боится оттока зрителей. Канал, по его мнению, станет только интереснее.

    Сейчас самым рейтинговыми проектами ТНТ в данный момент являются сериалы «Ольга», «Физрук», а также шоу Comedy Club и Comedy Woman.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #телевидение #телеканал #тнт
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