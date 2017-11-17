Телеканал ТНТ полностью откажется от иностранного контента

Москва, 17 ноября. Телеканал ТНТ с 20 ноября полностью перейдет на российский контент, отказавшись от трансляции иностранных фильмов и телепрограмм. Соответствующее заявление сделал руководитель «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и гендиректор ТНТ Артур Джанибекян.

По его словам, причиной такого решения стала независимость телеканала от курса валют и другие внешнеэкономических факторов, которые влияют на закупку западного кино.

«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент», — заявил Джанибекян в интервью ТАСС.

Он также отметил, что ТНТ конкурирует не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами. В сетке телеканала будут только «оригинальные продукты» ТНТ.

Джанибекян не боится оттока зрителей. Канал, по его мнению, станет только интереснее.

Сейчас самым рейтинговыми проектами ТНТ в данный момент являются сериалы «Ольга», «Физрук», а также шоу Comedy Club и Comedy Woman.