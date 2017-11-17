Ушаков: Путин и Земан встретятся в Сочи 21 ноября

Москва, 17 ноября. Президент России Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан проведут переговоры в Сочи 21 ноября.

Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Ранее источник в канцелярии президента Чехии сообщил РИА Новости, что Земан посетит Россию с официальным визитом 20-24 ноября по приглашению президента Путина. В Сочи 21 ноября главу Чехии примет глава РФ, на другой день в Москве состоится встреча Земана с премьер-министром Дмитрием Медведевым. 24 ноября Земан планирует посетить Екатеринбург в рамках Российско-Чешского делового форума.