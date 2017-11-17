Москва, 17 ноября. Президент РФ Владимир Путин знает о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин дважды не явился в суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, однако это не относится к вопросам Кремля.

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства следит за ситуацией, но речи о его личной позиции в этом вопросе идти не может.

«Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин является главным свидетелем по делу Улюкаева. Его допрос был назначен на 13 и 15 ноября, однако оба раза Сечин в суд не явился. Ранее Игорь Сечин сообщил, что явится на допрос, как только суд согласует с ним график и назначит дату, которая не будет мешать его работе в качестве президента «Роснефти».