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Шойгу: Система взаимодействия между ведомствами РФ доказала свою эффективность в Сирии
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    Шойгу: Система взаимодействия между ведомствами РФ доказала свою эффективность в Сирии

    11:56  17 Ноября 2017
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    Шойгу: Система взаимодействия между ведомствами РФ доказала свою эффективность в Сирии

    Москва, 17 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил эффективность существующей в стране системы межведомственного взаимодействия при операции в Сирии.

    Глава военного ведомства РФ сообщил, что эффективность данной системы была доказана при выполнении более полутора тысяч задач, многие из которых были направлены на обеспечение действий морской и авиационной группировок российских войск в Сирийской арабской республике. Данное заявление Шойгу сделал в ходе очередной Межведомственной научно-практической конференции.

    Обороноспособность страны напрямую зависит от слаженных действий всех органов власти. Министр подчеркнул, что созданный в 2013 году Национальный центр управления обороной РФ сформировал эффективную систему информационного взаимодействия, которая объединила органы госвласти, госкорпорации и различные организации.

    Шойгу: Система взаимодействия между ведомствами РФ доказала свою эффективность в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сергей шойгу #операции #ведомства
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