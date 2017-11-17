Шойгу: Система взаимодействия между ведомствами РФ доказала свою эффективность в Сирии

Москва, 17 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил эффективность существующей в стране системы межведомственного взаимодействия при операции в Сирии.

Глава военного ведомства РФ сообщил, что эффективность данной системы была доказана при выполнении более полутора тысяч задач, многие из которых были направлены на обеспечение действий морской и авиационной группировок российских войск в Сирийской арабской республике. Данное заявление Шойгу сделал в ходе очередной Межведомственной научно-практической конференции.

Обороноспособность страны напрямую зависит от слаженных действий всех органов власти. Министр подчеркнул, что созданный в 2013 году Национальный центр управления обороной РФ сформировал эффективную систему информационного взаимодействия, которая объединила органы госвласти, госкорпорации и различные организации.