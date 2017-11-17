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Новости Сирии
Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии
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    Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

    11:40  17 Ноября 2017  /обновлено: 11:55  17 Ноября 2017
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    Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

    Анкара, 17 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ1 в Сирии. 

    Двумя днями ранее Минобороны РФ сообщило, что операция сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ по освобождению Абу-Кемаля выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ международной коалицией, возглавляемой США.

    Кроме того, в постоянном представительве Сирии при ООН сообщили, что коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ из Ракки и Дейр-эз-Зора. 

    14 ноября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил США за поддержку свободного выхода боевиков из Ракки с оружием.

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #сирия #террористы #турция #эрдоган #финансирование
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