Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

Анкара, 17 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ1 в Сирии.

Двумя днями ранее Минобороны РФ сообщило, что операция сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ по освобождению Абу-Кемаля выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ международной коалицией, возглавляемой США.

Кроме того, в постоянном представительве Сирии при ООН сообщили, что коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ из Ракки и Дейр-эз-Зора.

14 ноября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил США за поддержку свободного выхода боевиков из Ракки с оружием.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.