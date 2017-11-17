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Минобороны РФ помогло вернуться из Сирии 43 российским детям
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    Минобороны РФ помогло вернуться из Сирии 43 российским детям

    12:13  17 Ноября 2017
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    В Россию из зон боевых действий в Сирии вернули 43 ребенка

    Москва, 17 ноября. При содействии Минобороны РФ за полтора месяца в страну вернулись 43 российских ребенка из зон боевых действий в Сирии, об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

    Россия выполняет несколько важных гуманитарных миссий в Сирии — ведется разминирование территории и очистка местности в рамках сохранения мирового наследия ЮНЕСКО. 

    «Только в городе Пальмира очищено более 2 тысяч гектаров территории, при этом обнаружено и обезврежено свыше 24 тысяч взрывоопасных предметов», — сказал Михаил Мизинцев. 

    На родину возвращены 43 российских ребенка, что имеет важное политическое, социальное и гуманитарное значение, отметил начальник центра. Глава НЦУО также отметил, что оборонное ведомство при сотрудничестве с российским дипведомством, Погранслужбой ФСБ и ФТС эвакуировали россиян из Йемена и Египта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время намеченной на 22 ноября встрече в Сочи Владимир Путин и его турецкий и иранских коллеги обсудят вопросы урегулирования в Сирии

    В Россию из зон боевых действий в Сирии вернули 43 ребенка

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #минобороны рф
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