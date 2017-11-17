Лукашенко отметил «жесткую позицию» Германии по Донбассу

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предотвращение развития военного конфликта с многочисленными жертвами при урегулировании кризиса в Донбассе стало возможным в том числе благодаря принципиальной позиции Германии.

«Германия может внести великий вклад в развитие современной истории, если она будет настойчиво продолжать претворять свою линию по нормализации ситуации на востоке Украины. Мы имеем там много проблем после встречи в «нормандском формате», но там нет войны», — цитируют Лукашенко белорусские СМИ.

Белорусский лидер, беседуя с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем, также отметил, что, если бы не «жесткая позиция Германии», в Донбассе до сих пор бы гибли тысячи людей.

Напомним, в 2015-2016 годах в Белоруссии прошли три встречи на уровне лидеров и глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата» по урегулированию кризиса в Донбассе.

Отметим, «нормандской четверкой» принято называть группу высокопоставленных представителей России, Украины, Германии и Франции, договорившихся заниматься урегулированием ситуации на востоке Украины. Первая встреча в «нормандском формате» состоялась во Франции во время празднования 70-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.