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Новым руководителем Volkswagen в России назначен Ларс Химмер
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    Новым руководителем Volkswagen в России назначен Ларс Химмер

    12:17  17 Ноября 2017
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    Новым руководителем Volkswagen в России назначен Ларс Химмер

    Москва, 17 ноября. Руководителем российского офиса компании Volkswagen назначен Ларс Химмер, ранее занимавший аналогичную должность в Ирландии. 

    Заступить на новый пост Химмер должен с начала февраля будущего года, отмечает официальный российский сайт Volkswagen. Прежний глава офиса немецкого автогиганта в России Пьер Бутен станет управляющим директором Volkswagen во Франции.

    «Ларс Химмер работает в автомобильной индустрии более 14 лет и обладает глубокими экспертными знаниями в сфере развивающихся рынков, в особенности в Центральной, Восточной Европе и в России», — отметили в компании.

    Ларс Химмер имеет степень магистра делового администрирования, а также владеет несколькими европейскими языками, в том числе — русским. 

    Отметим, по итогам октября продажи машин Volkswagen в России увеличились почти на 15%, а за год рост продаж автомобилей немецкой марки составляет в данный момент 17,5%.

    Напомним, ранее немецкий автоконцерн представил новое поколение популярного седана Volkswagen Polo. 

    Автор: Федор Веснин
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