Новым руководителем Volkswagen в России назначен Ларс Химмер

Москва, 17 ноября. Руководителем российского офиса компании Volkswagen назначен Ларс Химмер, ранее занимавший аналогичную должность в Ирландии.

Заступить на новый пост Химмер должен с начала февраля будущего года, отмечает официальный российский сайт Volkswagen. Прежний глава офиса немецкого автогиганта в России Пьер Бутен станет управляющим директором Volkswagen во Франции.

«Ларс Химмер работает в автомобильной индустрии более 14 лет и обладает глубокими экспертными знаниями в сфере развивающихся рынков, в особенности в Центральной, Восточной Европе и в России», — отметили в компании.

Ларс Химмер имеет степень магистра делового администрирования, а также владеет несколькими европейскими языками, в том числе — русским.

Отметим, по итогам октября продажи машин Volkswagen в России увеличились почти на 15%, а за год рост продаж автомобилей немецкой марки составляет в данный момент 17,5%.

Напомним, ранее немецкий автоконцерн представил новое поколение популярного седана Volkswagen Polo.