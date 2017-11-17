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В Совфеде РФ заявили о скорой победе над террористами в Сирии
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    В Совфеде РФ заявили о скорой победе над террористами в Сирии

    11:35  17 Ноября 2017  /обновлено: 12:04  17 Ноября 2017
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    В Совфеде РФ заявили о скорой победе над террористами в Сирии

    Москва, 17 ноября. Сообщения из Сирии свидетельствуют о скорой победе над террористами, заявил председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    «Дальние бомбардировщики Ту-22М3 себя отлично проявили в Афгане, Чечне, Грузино-осетинской войне. Сирия пополнила эту победную плеяду, — цитирует Бондарева пресс-служба главы оборонного комитета Совфеда. — Во всяком случае последние реляции с сирийских полей указывают на скорую победу над террористами».

    В Совфеде РФ заявили о скорой победе над террористами в Сирии

    Ранее президент Турции президент Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в финансовой поддержке в Сирии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ). Кроме того, в постоянном представительстве Сирии при ООН сообщили, что международная коалиция под руководством США обеспечивала отход боевиков ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #террористы #победа #совфед #бондарев
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