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Ушаков: Новая встреча Путина и Трампа пока не обсуждается
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    Ушаков: Новая встреча Путина и Трампа пока не обсуждается

    11:33  17 Ноября 2017
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    Ушаков: Новая встреча Путина и Трампа пока не обсуждается

    Москва, 17 ноября. Возможность новой встречи президентов России и США пока не обсуждается, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

    «Нет речи об этом еще. Никто не обсуждает даже такую возможность, насколько я знаю», — рассказал Ушаков.

    Напомним, на завершившемся 12 ноября саммите АТЭС во Вьетнаме произошел дипломатический скандал: ожидаемые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа так и не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что полноформатной встречи президентов России и США на саммите не будет по причине плотного графика последнего.

    Политолог Павел Святенков высказал мнение, что основной причиной несостоявшейся встречи сильное давление на Трампа со стороны американских элит. 

    Доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко предположил, что несостоявшаяся встреча Путина и Трампа говорит о том, что диалог с администрацией Белого дома выстроить не удается.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #трамп #встреча
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