Княгиня Мария Романова: Мы должны найти в себе храбрость прощать друг друга. ФАН-ТВ

Российская революция — крупнейшее событие новейшей истории, которое во многом определило судьбу мира. Сегодня с этим согласны все, однако вопрос о том, как его оценивать, остается без ответа до сих пор. Одни говорят о прогрессе, к которому привели революционные изменения. Другие видят в событиях 1917-го огромную трагедию, но при этом отмечают неизбежность исторической логики. Как известно, одним из самых трагических итогов революции стало убийство царской семьи. Корреспондент ФАН пообщалась с главой Российского императорского дома, княгиней Марией Владимировной Романовой.

– Как вы проводите эти дни, в которые вся страна отмечает столетие революционных событий в России, с какими чувствами, мыслями?

– Чувства и мысли – передать россиянам, что мы должны найти в себе храбрость друг друга прощать, просить прощения. Если мы это сможем сделать, наверное, это будет огромным делом. Потому что только тогда ты можешь очиститься ненависти и зла, получить возможность прощать, просить прощения у других. Я всегда в эти дни думала, как мне быть. Некоторые мне говорили: «Ну зачем вы едете в Россию в это печальное время, когда мы вспоминаем о революции, ее столетии?» Нет, я должна поехать, выразить мои чувства, сказать, что я всех прощаю, но также прошу прощения, если моя семья что-то не сделала.

– Мария Владимировна, вы хотите переехать в Россию?

– Ну этого я всегда хотела, этого хотели и дед, и бабушка, и родители мои, и я всегда мечтала. И когда все будет ясно, тогда, безусловно, с радостью приеду. Я надеюсь, что это будет скоро. Видимо, россиянам уже как-то приятнее видеть члена императорского дома, который жил бы среди них и участвовал в жизни страны, и поэтому я думаю, что было бы здорово, если можно было бы это сделать поскорее. Но все произойдет по Божьей волей.

– Как вам приходится отстаивать интересы нашей страны за рубежом, приходится ли это делать чаще в последние годы?

– Ну не знаю, ко мне всегда довольно вежливо относятся, но, конечно, всегда спрашивают… Приходится чаще говорить правду, что мы совсем не хотим напасть на кого-то, что мы, наоборот, очень не хотим никаких экспериментов… Вступать в какую-то войну против другого государства, напасть на кого-то. Боже упаси, в каждом русском маленьком городе находится памятник Великой Гражданской войне, в которой пострадало столько людей. Я думаю, каждая семья была бы в ужасе, если бы мы начали какую-то войну. Так что пусть они приедут здесь и ознакомятся с россиянами, у которых нет подобного желания. Многие иностранные граждане мне говорили, просили адрес, чтобы выразить свое мнение, что поддерживают выбор, которые крымчане выбрали для себя, так что с пониманием к этому относятся. Дай Бог, что, в конце концов, у людей появится мудрость, как спокойно выйти из этого положения, чтобы люди не воевали друг с другом и жили в мире. Дай Бог, что это будет поскорее.

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