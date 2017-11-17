Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки
Общество
Княгиня Мария Романова: Мы должны найти в себе храбрость прощать друг друга. ФАН-ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Княгиня Мария Романова: Мы должны найти в себе храбрость прощать друг друга. ФАН-ТВ

    11:50  17 Ноября 2017
    34

    Княгиня Мария Романова: Мы должны найти в себе храбрость прощать друг друга

    Российская революция — крупнейшее событие новейшей истории, которое во многом определило судьбу мира. Сегодня с этим согласны все, однако вопрос о том, как его оценивать, остается без ответа до сих пор. Одни говорят о прогрессе, к которому привели революционные изменения. Другие видят в событиях 1917-го огромную трагедию, но при этом отмечают неизбежность исторической логики. Как известно, одним из самых трагических итогов революции стало убийство царской семьи. Корреспондент ФАН пообщалась с главой Российского императорского дома, княгиней Марией Владимировной Романовой.

    – Как вы проводите эти дни, в которые вся страна отмечает столетие революционных событий в России, с какими чувствами, мыслями?

    – Чувства и мысли – передать россиянам, что мы должны найти в себе храбрость друг друга прощать, просить прощения. Если мы это сможем сделать, наверное, это будет огромным делом. Потому что только тогда ты можешь очиститься ненависти и зла, получить возможность прощать, просить прощения у других. Я всегда в эти дни думала, как мне быть. Некоторые мне говорили: «Ну зачем вы едете в Россию в это печальное время, когда мы вспоминаем о революции, ее столетии?» Нет, я должна поехать, выразить мои чувства, сказать, что я всех прощаю, но также прошу прощения, если моя семья что-то не сделала.

    – Мария Владимировна, вы хотите переехать в Россию?

    – Ну этого я всегда хотела, этого хотели и дед, и бабушка, и родители мои, и я всегда мечтала. И когда все будет ясно, тогда, безусловно, с радостью приеду. Я надеюсь, что это будет скоро. Видимо, россиянам уже как-то приятнее видеть члена императорского дома, который жил бы среди них и участвовал в жизни страны, и поэтому я думаю, что было бы здорово, если можно было бы это сделать поскорее. Но все произойдет по Божьей волей.

    – Как вам приходится отстаивать интересы нашей страны за рубежом, приходится ли это делать чаще в последние годы?

    – Ну не знаю, ко мне всегда довольно вежливо относятся, но, конечно, всегда спрашивают… Приходится чаще говорить правду, что мы совсем не хотим напасть на кого-то, что мы, наоборот, очень не хотим никаких экспериментов… Вступать в какую-то войну против другого государства, напасть на кого-то. Боже упаси, в каждом русском маленьком городе находится памятник Великой Гражданской войне, в которой пострадало столько людей. Я думаю, каждая семья была бы в ужасе, если бы мы начали какую-то войну. Так что пусть они приедут здесь и ознакомятся с россиянами, у которых нет подобного желания. Многие иностранные граждане мне говорили, просили адрес, чтобы выразить свое мнение, что поддерживают выбор, которые крымчане выбрали для себя, так что с пониманием к этому относятся. Дай Бог, что, в конце концов, у людей появится мудрость, как спокойно выйти из этого положения, чтобы люди не воевали друг с другом и жили в мире. Дай Бог, что это будет поскорее. 

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева и Борис Гришин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мария романова
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        323
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        62
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        619
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1270