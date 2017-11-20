Сирия: проамериканские боевики использовали болгарские боеприпасы с ядовитой взрывчаткой

Сирийская группировка «Лива аль-Хуррият аль-Исламийя» (Бригада Исламской свободы), входящая в коалицию «Сирийской свободной армии» (ССА), опубликовала ролик, на котором запечатлена стрельба по позициям правительственных сил в северном Алеппо.

Традиционный для боевиков видеосюжет содержит кадры подготовки боеприпасов, а также зарядки установки. И на этих кадрах, благодаря высокому качеству видео, удается рассмотреть маркировку боеприпасов. По эмблеме завода, числу «11» в двойном круге, можно установить, что речь идет о Вазовском Машиностроительном Заводе. Также маркировка сообщает, что это шестая партия, произведенная в 2016 году (номер 6-16). Примечательно, что все ракеты, на которых возможно рассмотреть цифровой индекс относятся к указанной партии.

На маркировке также указано взрывчатое вещество (ВВ) - это ТГАГ-5. Это тротилово-гексогеново-алюминиевая смесь с добавлением галовакса. Галовакс (головакс)− это смесь трихлорнафталина и тетрахлорнафталина, которая чрезвычайно опасна для окружающей среды, так как является потенциальным мутагеном и канцерогеном.

При активном использовании боеприпасов, в состав взрывчатки которых входит галовакс, остаются характерные следы применения «классического» химического оружия. Это вещество вызывает зуд, жжение и отечность, а также красноту лица и шеи; имеется и общетоксическое действие в виде поражения печени.

Территорий, зараженных галоваксом, в Сирии может быть очень много. Ведь боевики на подконтрольных им территориях часто вступают в конфликты, что выливается в перестрелки и полноценные огневые налеты с использованием ствольной и реактивной артиллерии. Осложняет ситуацию то, что квалифицированные специалисты не имеют доступа к зараженным территориям для ликвидации последствий и предупреждения населения.

Боевики «Лива аль-Хуррият аль-Исламийя», применившие эти боеприпасы с отравляющим веществом, наделены статусом так называемой «умеренной оппозиции». Этот статус дал им возможность получать «гуманитарную помощь» в виде оружия и боеприпасов от стран Запад, и в первую очередь от США. При этом Вашингтон поставляет незаконным вооруженным формированиям боеприпасы как собственного, так и восточноевропейского производства. Так, Чехия, Словакия, Болгария и Сербия не единожды были замешаны в поставках оружия на Ближний Восток. Ранее ФАН уже сообщал о схеме масштабной переброски оружия из Болгарии в Сирию под видом дипломатической почты.

С учетом масштабов, с которыми боевики используют реактивные системы залпового огня «Град» или аналогичные 122-мм РСЗО, вплоть до кустарных установок из канализационных труб, не исключено, что в Сирии имеются места, плотно заражённые и галоваксом. Интересно при этом, что симптомы отравления, указанные выше, сходны с симптомами отравления хлором. И здесь сразу вспоминаются периодические сообщения о «химатаках» в тех местах, где в принципе не летали самолёты ВВС Сирии или ВКС РФ.

За годы войны запасы авиабомб у Дамаска были израсходованы практически полностью. С началом операции ВКС РФ заработал так называемый «Сирийский экспресс», который заключался в морском подвозе оружия, техники и боеприпасов для правительственных сил. Однако в авиабомбах российского и советского производства, используемых сирийскими летчиками против боевиков в Сирии, применяется иное взрывчатое вещество – ТГАФ-5.

ТГАФ-5 - это тоже тротилово-гексогеново-алюминиевая смесь, однако там в качестве стабилизатора используется церезин, изготавливаемый из нефтяного сырья, и используемый помимо производства взрывчатых веществ в фармакологии и пищевой промышленности.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно изучить видео Минобороны РФ, на котором заснят момент удара по боевикам в районе Абу-Кемаля. Камера, установленная в бомбовом отсеке, показывает готовые к сбросу бомбы, из бортовой маркировки которых следует, что это 500-килограммовая фугасная бомба со смесью «ТГАФ-5».

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин не удивлен наличию европейского оружия у террористов. Оно поступает сквозь прозрачную границу Сирийской Арабской Республики.

«Оружия восточноевропейского там много, из Болгарии туда отправляли неоднократно, из Чехии, из Польши. Доставлять его не столь уж проблематично. Это вполне можно сделать через иракскую границу», − считает эксперт.

Более того, именно территорию Болгарии сегодня активно используют, как перевалочную и производственную базу для поставок вооружения джихадистам. Эксперт также обратил внимание на то, что поставляемое через Болгарию оружие производят в страх НАТО.