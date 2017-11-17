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Песков: Кремль сообщит об участии Путина в съезде «Единой России»
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    Песков: Кремль сообщит об участии Путина в съезде «Единой России»

    16:00  17 Ноября 2017
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    Песков: Кремль сообщит об участии Путина в съезде «Единой России»

    Москва, 17 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить об участии президента России Владимира Путина в съезде «Единой России».

    «Подождите, мы сообщим об этом. Мы своевременно даем эти сообщения. Пока рано еще»,— цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Как стало известно, съезд «Единой России» пройдет в Москве с 22 по 23 декабря. На повестке дня будут обсуждаться два вопроса: кадровые вопросы и основные задачи 2018 года. Кроме того, депутаты планируют обсудить формат участия «Единой России» в предстоящей президентской кампании.

    Напомним, что выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре 2017 года.

    Ранее сообщалось, что Путин пропустит саммит форума экспортеров газа в Боливии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последний раз саммит форума стран-экспортеров газа проходил в Тегеране в ноябре 2015 года. 

    Автор: Дима Оленин
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    #единая россия #песков #выборы-2018
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