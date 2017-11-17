Песков: Кремль сообщит об участии Путина в съезде «Единой России»

Москва, 17 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить об участии президента России Владимира Путина в съезде «Единой России».

«Подождите, мы сообщим об этом. Мы своевременно даем эти сообщения. Пока рано еще»,— цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Как стало известно, съезд «Единой России» пройдет в Москве с 22 по 23 декабря. На повестке дня будут обсуждаться два вопроса: кадровые вопросы и основные задачи 2018 года. Кроме того, депутаты планируют обсудить формат участия «Единой России» в предстоящей президентской кампании.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Путин пропустит саммит форума экспортеров газа в Боливии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последний раз саммит форума стран-экспортеров газа проходил в Тегеране в ноябре 2015 года.