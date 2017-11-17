Ирак: армия Турции проведет операцию против РПК на севере страны

Анкара, 17 ноября. Министр внутренних дел Турции Сулеман Сойлу заявил, что Анкара намерена провести военную операцию в Ираке.

Сулеман Сойлу сообщил, что командование ВС Турции рассматривает вариант проведения военной операции против «Рабочей партии Курдистана» в северной части Ирака. Глава МВД затруднился назвать точную дату, когда РПК будет уничтожено ВС Турции, но обозначил основные стратегические намерения.

Наступление должно начаться в горном районе Кандиль, где расположены базы РПК, армия Турции планирует уничтожить все опорные пункты курдов в 25-километровой зоне от границы.

Ранее сообщалось, что «Рабочая партия Курдистана» признана Анкарой террористической организацией. РПК борется за права курдов в Турции и за создание курдской автономии на территории страны.

Агентство «URA.ru» сообщило, что армия Ирака захватило у курдов нефтяные месторождения в Киркуке.