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Ирак: армия Турции проведет операцию против РПК на севере страны
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    Ирак: армия Турции проведет операцию против РПК на севере страны

    11:40  17 Ноября 2017
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    Ирак: армия Турции проведет операцию против РПК на севере страны

    Анкара, 17 ноября. Министр внутренних дел Турции Сулеман Сойлу заявил, что Анкара намерена провести военную операцию в Ираке.

    Сулеман Сойлу сообщил, что командование ВС Турции рассматривает вариант проведения военной операции против «Рабочей партии Курдистана» в северной части Ирака. Глава МВД затруднился назвать точную дату, когда РПК будет уничтожено ВС Турции, но обозначил основные стратегические намерения.

    Наступление должно начаться в горном районе Кандиль, где расположены базы РПК, армия Турции планирует уничтожить все опорные пункты курдов в 25-километровой зоне от границы.

    Ранее сообщалось, что «Рабочая партия Курдистана» признана Анкарой террористической организацией. РПК борется за права курдов в Турции и за создание курдской автономии на территории страны.

    Агентство «URA.ru» сообщило, что армия Ирака захватило у курдов нефтяные месторождения в Киркуке.

    Ирак: армия Турции проведет операцию против РПК на севере страны

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #курды #ирак #рпк #сулеман сойлу
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