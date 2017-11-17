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Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия
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    Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

    11:16  17 Ноября 2017  /обновлено: 11:36  17 Ноября 2017
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    Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

    Москва, 17 ноября. Боевые корабли РФ и судна обеспечения Минобороны России задействовали для вывоза из Сирии более ста тонн химического оружия, заявил сегодня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

    «При задействовании шести боевых кораблей и трех судов обеспечения Министерством обороны организован вывоз более 1100 тонн химического оружия из Сирийской Арабской Республики», — уточнил он.

    Напомним, 15 ноября США в очередной раз обвинили власти Сирии в обладании химическим оружием. Об этом заявил спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

    «Сирия сохранила значительный потенциал химического оружия», — сообщил Форд. Кроме того, он бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке в Хан-Шейхуне 4 апреля.

    Доклад миссии ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР) по инцидентам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше 15–16 сентября 2016 года представили Совбезу ООН 26 октября. Эксперты СМР заявили, что в первом случае «САР несет ответственность за использование зарина», а во втором — террористы ИГ1 несут ответственность за применение сернистого иприта».

    Официальный Дамаск отверг выводы доклада. МИД РФ подверг доклад критике, а в постпредстве РФ при ООН назвали его «любительским».

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #минобороны #сирия #химоружие
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