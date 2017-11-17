ИГИЛ потеряло контроль над двумя районами в Ираке

Аль-Каим, 17 ноября. Правительственные войска Ирака зачистили от боевиков «Исламского государства»1 два района в провинции Анбар.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает о продвижении иракских войск в западной провинции Анбар. Командование операции «Аль-Джазира» сообщает, что объединенные силы Ирака зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) районы Ас-Саидан и Ат-Тиляль в округе Рава провинции Анбар.

Отмечается, что в освобожденных от игиловцев районах подняты иракские флаги. В ходе операции уничтожено большое количество бронетехники и живой силы исламистов. Отмечается, что иракские войска продолжают крупномасштабную операцию против «Халифата» на востоке Баакубы провинции Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.