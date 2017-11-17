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ИГИЛ потеряло контроль над двумя районами в Ираке
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    ИГИЛ потеряло контроль над двумя районами в Ираке

    11:17  17 Ноября 2017
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    ИГИЛ потеряло контроль над двумя районами в Ираке

    Аль-Каим, 17 ноября. Правительственные войска Ирака зачистили от боевиков «Исламского государства»1 два района в провинции Анбар.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает о продвижении иракских войск в западной провинции Анбар. Командование операции «Аль-Джазира» сообщает, что объединенные силы Ирака зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) районы Ас-Саидан и Ат-Тиляль в округе Рава провинции Анбар.

    Отмечается, что в освобожденных от игиловцев районах подняты иракские флаги. В ходе операции уничтожено большое количество бронетехники и живой силы исламистов. Отмечается, что иракские войска продолжают крупномасштабную операцию против «Халифата» на востоке Баакубы провинции Дияла.

    ИГИЛ потеряло контроль над двумя районами в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #анбар
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