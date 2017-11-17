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Новости Сирии
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии в Сочи
Новости Сирии
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии в Сочи
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    Песков рассказал о предстоящей встрече Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии в Сочи

    11:14  17 Ноября 2017  /обновлено: 11:30  17 Ноября 2017
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    Песков рассказал о задачах встречи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии в Сочи

    Москва, 17 ноября. Лидеры России, Ирана и Турции обсудят на трехсторонней встрече в Сочи 17 ноября «всю сирийскую проблематику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У представителя Кремля поинтересовались о задачах, которые будут стоять перед президентом России Владимиром Путиным, лидером Турции Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Роухани.

    «Это же страны-гаранты, — напомнил Песков, — вот они и будут обсуждать сирийское урегулирование».

    Пресс-секретарь российского президента уточнил, что лидеры будут обсуждать на встрече в Сочи «всю сирийскую повестку».

    Песков рассказал о предстоящей встрече Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии в Сочи

    В свою очередь журналисты попросили его уточнить, будет ли принято какое-либо общее заявление после трехсторонних переговоров.

    «Пока не знаю», — констатировал представитель Кремля.

    Одним их актуальных вопросов по Сирии по-прежнему остается дата проведения Конгресса сирийского национального диалога. На 17 ноября она еще не определена, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Автор: Катерина Тимошенская
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