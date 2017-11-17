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В Совфеде объяснили проблемы в работе миссии ОЗХО по Сирии
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    В Совфеде объяснили проблемы в работе миссии ОЗХО по Сирии

    11:27  17 Ноября 2017
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    В Совфеде отреагировали на отсутсвие решение СБ ООН по работе миссии ОЗХО в Сирии

    Москва, 17 ноября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что проблема в работе миссии ОЗХО в Сирии возникла из-за желания США заранее обвинить правительство Башара Асада в причастности к химатаке.

    Пятница может стать последним днем работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия. По мнению парламентария, такая «тупиковая ситуация» возникла из-за того, что «США пытаются использовать СМР в качестве механизма для штамповки ранее вынесенного ими вердикта о виновности властей Сирии» в атаке 4 апреля.

    Косачев видит возможный выход в техническом продлении мандата миссии, однако убежден, что это «не решение на перспективу, и проблема вновь возникнет через 30 или 60 дней».

    Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН может продлить мандат Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химических атак в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #косачев #химатака
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