Аваков ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины

Киев, 17 ноября. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться на пост президента страны на будущих выборах, однако он будет поддерживать одного из кандидатов.



На Украине очередные выборы президента намечены на 2019 год. Министр украинского силового ведомства Арсен Аваков прокомментировал вопрос о своем возможном участии.

«Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать», — сказал глава МВД, его слова транслировал канал «1+1».

Арсен Аваков считает, что политизация МВД — это преступление, он предупредил избирателей.

«Каждый, кто хочет построить себе карьеру на уголовных делах, прокурорской деятельности или на «красивой позе» — преступник. И люди должны в этом разбираться», — пояснил свою позицию он.

Напомним, что об участии в президентских и парламентских выборах заявил глава «Народного фронта» Арсений Яценюк. О желании баллотироваться в президенты сообщила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а также экс-советника Авакова Илья Кива. Украинский депутат Надежа Савченко также выразила желание принять участие в президентской гонке.