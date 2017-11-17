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Дата Конгресса сирийского национального диалога не определена — Ушаков
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    Дата Конгресса сирийского национального диалога не определена — Ушаков

    11:05  17 Ноября 2017  /обновлено: 11:21  17 Ноября 2017
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    Дата конгресса сирийского национального диалога не определена — Ушаков

    Москва, 17 ноября. Дата конгресса сирийского национального диалога на данный момент не определена, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ранее предполагалось, что Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил президент России Владимир Путин, намечен на 18 ноября. Однако позже дата была перенесена.

    Журналисты поинтересовались у помощника президента, определены ли новые сроки проведения этого межсирийского конгресса.

    «Нет пока еще», — констатировал Ушаков.

    Предполагается, что на этих переговорах должна быть создана конституционная комиссия, а также приняты итоговые документы. На мероприятие приглашены представители всех этнических и конфессиональных сирийских групп.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #ушаков #конгресс #дата #межсирийский национальный диалог
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