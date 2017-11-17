Москва, 17 ноября. Дата конгресса сирийского национального диалога на данный момент не определена, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее предполагалось, что Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил президент России Владимир Путин, намечен на 18 ноября. Однако позже дата была перенесена.

Журналисты поинтересовались у помощника президента, определены ли новые сроки проведения этого межсирийского конгресса.

«Нет пока еще», — констатировал Ушаков.

Предполагается, что на этих переговорах должна быть создана конституционная комиссия, а также приняты итоговые документы. На мероприятие приглашены представители всех этнических и конфессиональных сирийских групп.