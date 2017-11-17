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Автобус и иномарка по очереди сбили 50-летнюю женщину в Петербурге
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    Автобус и иномарка по очереди сбили 50-летнюю женщину в Петербурге

    11:19  17 Ноября 2017
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    Автобус и иномарка по очереди сбили 50-летнюю женщину в Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Жительница Петербурга погибла в результате аварии на Московском шоссе. По словам очевидцев, ДТП произошло прямо у поста ГИБДД.

    «Там есть светофор, но его никогда не включают. И все бегают прямо через шоссе перед автомобилями», — сообщила одна из очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».

    Инцидент произошел рано утром 17 ноября в 7.20.

    По информации «Комсомольской правды в Петербурге», на 683 км Московского шоссе произошел наезд двух транспортных средств, двигающихся во встречном направлении. В итоге пешеход — женщина 50 лет.

    Есть данные, что петербурженку сбил автобус «ПАЗ» и автомобиль Mitsubishi Lancer. По факту ДТП проводится проверка.

    Автор: Дима Оленин
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    #дтп #петербург #авария
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