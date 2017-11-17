Минск резко отреагировал на заявление Киева о «ноже в спину»

Минск, 17 ноября. Заявление вице-спикера украинской Верховной рады Ирины Геращенко о том, что Минск вонзил Киеву «нож в спину», когда проголосовал против резолюции Украины по ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, — очередная попытка киевских властей привлечь к себе внимание.

Об этом заявил накануне пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, подчеркнув, что такие «обличительные» высказывания носят «не совсем адекватный» характер и направлены на украинскую аудиторию.

«Обличительные» откровения и подсчёт «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание», — приводит слова Мирончика официальный сайт МИД Белоруссии.

Реакция Минска на обвинения Киева оказалась резкой. Мирончик подчеркнул, что Украине следует более внимательно относиться к подобного рода заявлениям и отличать политический пиар от подстрекательства к терроризму.

«Когда за этим (за попыткой привлечь внимание – прим. ред.) следуют призывы создавать «серьезные диверсионно-разведывательные группы» и «проводить диверсии» на территории Беларуси, это уже за гранью политического пиара. Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов», — заметил он.

Пресс-секретарь белорусского МИД также выразил надежду, что авторы громких заявлений получат «как минимум политическую, а лучше – правовую оценку».

Напомним, на этой неделе в комитете по социальным, гуманитарным и культурным вопросам Генеральной ассамблеи ООН рассмотрели украинский проект резолюции о ситуации с правами человека на территории Крыма. За проект проголосовала 71 страна, 25 – против. В числе последних, кроме России, оказались Белоруссия, Индия и Китай.