Сирия, 17 ноября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили более тысячи объектов боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой по зонам деэскалации. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) оставил миссии по расследованию химических атак в Сирийской Арабской Республике (САР) один день. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Потери для ИГИЛ1

Российская боевая авиация в САР за неделю уничтожала свыше 1,25 тысячи объектов международных террористических группировок. Об этом сообщает газета «Красная звезда», официальный печатный орган министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что за неделю самолеты ВКС РФ в САР совершили более 500 вылетов. Помимо всего прочего, были обезврежены около 45 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, беспилотные летательные аппараты совершили более 300 вылетов, были найдены 432 объекта террористов.

Желание сотрудничать

Соединенные Штаты рассчитывают сотрудничать с Российской Федерацией над новыми зонами деэскалации в САР. Об этом заявил директор Государственного департамента Соединенных Штатов по политическому планированию Брайан Хук.

«В Сирии мы с ранних дней нынешней администрации организовали зоны деэскалации… Они в целом хорошо держаться», — заявил Хук, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

Кроме того, он напомнил, что из таких зон действует на юго-западе САР с июля. «Мы надеемся сотрудничать по другим зонам», — добавил Хук.

Страсти в ООН

Совет Безопасности ООН так и не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в САР (СМР). Пятница может стать последним днем работы миссии, хотя не исключается очередной «дипломатический штурм» по этому вопросу. Так, например, члены СБ ООН могут пойти на краткосрочное продление мандата СМС, чтобы оставить себе время для проработки существенных проблемных аспектов.

Напомним, в начале ноября Соединенные Штаты и Россия внесли в Совет Безопасности ООН два проекта о продлении работы СМР. Российский проект предписывает не только продление, но и обновление параметров работы экспертов. Москва, помимо всего прочего, предлагает направить группу следователей на место инцидента в сирийском Хан-Шейхуне и на авиабазу «Шайрат» для нового расследования событий, которые произошли 4 апреля. США предложили продлить срок работы миссии на 24 месяца без значительных изменений мандата.

Как сообщает «Газета.ru», постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что возможность технического продления расследования химических атак в Сирии миссией ООН-ОЗХО допустима. Однако, отметил он, необходимо совершенствование механизма расследования.

1 Организация запрещена на территории РФ.