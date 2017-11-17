Шпильки коалиции: в Госдуме объяснили блокировку резолюции РФ по Сирии

Москва, 17 ноября. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал ситуацию в Совете Безопасности ООН, отклонившем российский проект резолюции по химатакам в Сирии.

Документ предусматривал усовершенствование работы следственной комиссии. Против него выступили семь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, выступили против. Свой проект резолюции о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии Совбезу представили и Штаты. Проект США на голосовании получил поддержку 11 стран. Москва воспользовалась правом вето и заблокировала документ.

«Чем ближе мы будем к завершению процесса разгрома ИГ1, то есть военной фазы операции, тем больше нам будут вставлять шпилек на разных направлениях», — убежден Шаманов.

Парламентарий также напомнил, что коалиция изначально обвиняла Дамаск в применении химоружия.

«Они все будут делать, чтобы навести тень на плетень», — добавил он.

Шаманов подчеркнул, что все эти обвинения всегда были бездоказательными, и вместе весомых аргументов коалиция штамповала фейки, которые уже не работают.

Кроме того, он затронул тему «проявляющихся фактов эвакуации главарей бандформирований с их семьями вертолетами коалиции», а также попыток коалиции в подконтрольных зонах «навязать свои системы управления даже на уровне муниципалитетов в зонах деэскалации».

«Все это говорит о том, что сегодня надо формировать консолидированный международный механизм, где определится, кто должен решать судьбу Сирии», — убежден глава комитета Госдумы.

1 Организация запрещена на территории РФ.