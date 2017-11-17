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Шпильки коалиции: в Госдуме объяснили блокировку резолюции РФ по Сирии
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    Шпильки коалиции: в Госдуме объяснили блокировку резолюции РФ по Сирии

    12:31  17 Ноября 2017  /обновлено: 13:01  17 Ноября 2017
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    Шпильки коалиции: в Госдуме объяснили блокировку резолюции РФ по Сирии

    Москва, 17 ноября. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал ситуацию в Совете Безопасности ООН, отклонившем российский проект резолюции по химатакам в Сирии.

    Документ предусматривал усовершенствование работы следственной комиссии. Против него выступили семь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, выступили против. Свой проект резолюции о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии Совбезу представили и Штаты.  Проект США на голосовании получил поддержку 11 стран. Москва воспользовалась правом вето и заблокировала документ.

    «Чем ближе мы будем к завершению процесса разгрома ИГ1, то есть военной фазы операции, тем больше нам будут вставлять шпилек на разных направлениях», — убежден Шаманов.

    Парламентарий также напомнил, что коалиция изначально обвиняла Дамаск в применении химоружия.

    «Они все будут делать, чтобы навести тень на плетень», — добавил он.

    Шаманов подчеркнул, что все эти обвинения всегда были бездоказательными, и вместе весомых аргументов коалиция штамповала фейки, которые уже не работают. 

    Шпильки коалиции: в Госдуме объяснили блокировку резолюции РФ по Сирии

    Кроме того, он затронул тему «проявляющихся фактов эвакуации главарей бандформирований с их семьями вертолетами коалиции», а также попыток коалиции в подконтрольных зонах «навязать свои системы управления даже на уровне муниципалитетов в зонах деэскалации».

    «Все это говорит о том, что сегодня надо формировать консолидированный международный механизм, где определится, кто должен решать судьбу Сирии», — убежден глава комитета Госдумы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #госдума #коалиция
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