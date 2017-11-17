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Россия превратилась в Польшу в русском переводе «Лиги справедливости»
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    Россия превратилась в Польшу в русском переводе «Лиги справедливости»

    11:32  17 Ноября 2017
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    Россия превратилась в Польшу в русском переводе «Лиги справедливости»

    Москва, 17 ноября. В Сети появилась информация о том, что в русском переводе фильма «Лига справедливости» Зака Снайлера Россию заменили на Польшу.

    «Россия в русском дубляже внезапно стала Польшей. Уже второй раз в случае с DC наши локализаторы отчаянно стирают «русский след», — отмечается в публикации Telegram-канала «Карнавал».

    По словам автора, в прошлом фильме франшизы — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — на ракете замазали логотип «Роскосмоса».

    Отметим, что финальная схватка в фильме происходит в некой стране третьего мира, расположенной на западе Европы. Точное название страны нигде не указано, однако ее жители говорят на польском языке, а все надписи на зданиях сделаны на русском.

    «Лига справедливости» является ответом кинематографической вселенной DC-comics на популярные фильмы Marvel Studios. Режиссером ленты значится Зак Снайдер, однако ему пришлось покинуть съемочную площадку по личным причинам. В итоге его место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон.

    «Лига справедливости» получила низкие отзывы кинокритиков. В данный момент на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 37%.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #польша #кино #лига справедливости
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