Сегодня в Сети: трагедия в Марий Эл, электронный грузовик Илона Маска, Малахов стал отцом

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Электронный грузовик Илона Маска

Глава Tesla Илон Маск анонсировал грузовик, работающий на электричестве. Изобретение будет способно разгоняться до 60 километров в час за пять секунд, кроме того, чудо техники будет оснащено четырьмя двигателями — по одному на каждое колесо. Согласно планам разработчиков, автомобиль сможет проехать почти тысячу километров без подзарядки. По словам Маска, серийное производство электронных фур начнется уже в 2019 году. Пользователи активно обсуждают новейшую разработку от Tesla.

«Илон Маск — новый Стив Джобс», — пишет пользователь с никнеймом Айназ.

Илон Маск новый Стив Джобс — Айназ (@ainazainaz_) 17 ноября 2017 г.

«За время правления Петра Порошенко территория ИГИЛ1 (запрещено в РФ) уменьшилась на 95%, а Илон Маск пообещал переселить всех на Марс. Шах и мат, зрадофилы!», — пошутил Во///дь.

За время правления Петра Порошенко территория ИГИЛ уменьшилась на 95%, а Илон Маск пообещал переселить всех на Марс. Шах и мат, зрадофилы! — Во///дь™ (@Subb_Zer0) 16 ноября 2017 г.

«Вынос мозга в другое измерение»: Илон Маск представил публике беспилотный грузовик-пулю», — поделился новостью со своими читателями Виталий Гаврилов.

"Вынос мозга в другое измерение": Илон Маск представил публике беспилотный грузовик-пулю — Виталий Гаврилов (@anofeali) 17 ноября 2017 г.

«Маск — это не только деньги, но и новые ПАРАДИГМЫ в различных отраслях...» — считает Сергей Москаленко.

«И именно родители для большинства остаются главным примером для подражания. В кумиры молодежи попали Иисус Христос, Владимир Путин, инженер-изобретатель и миллиардер Илон Маск», — отмечает Библиотека ИГЭУ.

И именно родители для большинства остаются главным примером для подражания. В кумиры молодежи попали Иисус Христос, Владимир Путин, инженер-изобретатель и миллиардер Илон Маск. — Библиотека ИГЭУ (@biblio_ispu) 17 ноября 2017 г.

ДТП в Марий Эл

В результате страшной аварии в Марий Эл погибли 15 человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречку во время обгона, по встречной полосе ехал лесовоз. Водитель автобуса попытался уйти от столкновения, но ему не удалось это сделать — автобус зацепил большегруз по касательной. Трое детей и двое взрослых до сих пор остаются в тяжелом состоянии в больнице после ДТП. В регионе объявлен траур.

По сообщениям СМИ, водитель маршрутки имел 20-летний стаж вождения.

Пользователи Рунета выражают слова соболезнования семьям и родственникам погибших.

«Марий Эл, скорблю вместе с тобой», — написала Dasha Kuklina.

Марий Эл, скорблю вместе с тобой. — Dasha Kuklina (@Dasha__Kukla) 17 ноября 2017 г.

«Только что передали, у нас в Марий Эл случилась страшная авария. Маршрутка ехала из/в Козьмодемьянск и в нее въехал ЛЕСОВОЗ с бревнами. 15 погибших», — комментирует young melanсholic.

Только что передали,у нас марий эл случилась страшная авария

Маршрутка ехала из/в козьмодемьянск и в нее въехал ЛЕСОВОЗ с бревн.

15 погибших — young melanсholic???? (@twmarydail) 16 ноября 2017 г.

«Соболезную семьям погибших в результате ДТП в Марий Эл. Берегите себя и своих близких! Помните, дорога не прощает ошибок!» — высказался Расим Хазиев.

Соболезную семьям погибших в результате ДТП в Марий Эл. Берегите себя и своих близких! Помните, дорога не прощает ошибок! — Расим Хазиев (@rasgaz78) 16 ноября 2017 г.

«Жертвами ДТП в Марий Эл стали 15 человек», — констатирует воин ночи.

Жертвами ДТП в Марий Эл стали 15 человек — Воин ночи (@drakopp) 17 ноября 2017 г.

«Приношу соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе вчера вечером в Марий Эл на дороге «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск», — написал Артур Парфенчиков.

Приношу соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе вчера вечером в Марий Эл на дороге "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" https://t.co/n39OcG41RW — Артур Парфенчиков (@aParfenchikov) 17 ноября 2017 г.

Малахов стал отцом

Известный российский ведущий Андрей Малахов впервые стал отцом. Ребенок появился на свет около полуночи. Избранница Малахова, согласно сообщениям СМИ, чувствует себя хорошо. Родителям предстоит выбрать имя сыну.

«Андрей Малахов стал отцом», — написала Раиса Цветкова.

Андрей Малахов стал отцом — Раиса Цветкова (@tetalbooks88) 17 ноября 2017 г.

«Сегодня Андрей Малахов стал отцом, насчет биологического отца — информация уточняется», — пошутил Горизонт событий.

Сегодня Андрей Малахов стал отцом, насчёт биологического отца—информация уточняется ???? — Горизонт событий (@ViktorMaclaud) 17 ноября 2017 г.

1 Организация запрещена на территории РФ.