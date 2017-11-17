В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

Москва, 17 ноября. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета сообщили о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском пассажирского самолета L-410.

По словам официального представителя МАК Светланы Колесниковой, обнаруженные на месте катастрофы бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки.

«Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы, их состояние нормальное», — рассказала она в комментарии ТАСС.

В настоящее время на месте крушения L-410 продолжает работать комиссия МАК и следователи.

Как сообщалось ранее, трагедия в поселке Нелькан в Хабаровском крае произошла 15 ноября. пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку.

На борту воздушного судна «Хабаровских авиалиний» находились пять пассажиров и два члена экипажа. Погибли шесть человек, выжила только 3-летняя девочка.

