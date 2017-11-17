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В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410
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    В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

    10:53  17 Ноября 2017
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    В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

    Москва, 17 ноября. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета сообщили о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском пассажирского самолета L-410. 

    По словам официального представителя МАК Светланы Колесниковой, обнаруженные на месте катастрофы бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки.

    «Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы, их состояние нормальное», — рассказала она в комментарии ТАСС.

    В настоящее время на месте крушения L-410  продолжает работать комиссия МАК и следователи.

    Как сообщалось ранее, трагедия в поселке Нелькан в Хабаровском крае произошла 15 ноября.  пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку. 

    На борту воздушного судна «Хабаровских авиалиний» находились пять пассажиров и два члена экипажа. Погибли шесть человек, выжила только 3-летняя девочка. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #хабаровск #l-410
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