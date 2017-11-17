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Эрдоган прокомментировал заявления США о непричастности к выводу боевиков ИГ из Ракки
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    Эрдоган прокомментировал заявления США о непричастности к выводу боевиков ИГ из Ракки

    11:16  17 Ноября 2017
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    Эрдоган прокомментировал заявления США о непричастности к выводу боевиков ИГ из Ракки

    Стамбул, 17 ноября. Заявления США о непричастности к выводу из сирийской Ракки нескольких десятков боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 неубедительны. Такое мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган.

    «Они (США — прим. ФАН) участвуют в наземной операции наряду с YPG (силы самообороны курдов, которые Турция считает террористической организацией  —  прим. ФАН). Есть сообщения, что они платят YPG, которым переброшены 3,5 тысячи грузовиков с бронетехникой и другим оружием»,  — цитирует Эрдогана турецкая газета Sabah.

    При этом, добавил Эрдоган, США имеют тринадцать военных баз на территории Сирии. Турецкий лидер также напомнил, что призывал США к проведению совместной операции против ИГ1 в Ракке и Манбидже, но американская сторона предпочла бороться «с одной террористической группировкой, используя другую».

    Напомним, ранее сообщалось, что силы YPG контролировали выход из Ракки нескольких сотен боевиков. Кроме того, до этого США не стали наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу-Кемаля боевикам ИГ, хотя террористы были вооружены и готовили перестроение. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #сирия #турция #эрдоган
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